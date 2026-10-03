Alta Val Tidone, da Sala Mandelli donazione di 2mila euro alla Protezione civile
La somma è stata raccolta dalla Pro loco, che nelle settimane scorse ha organizzato un banco di beneficenza
Mariangela Milani
|2 ore fa
Sala Mandelli ha detto «grazie» alla Protezione civile Alta Val Tidone a cui ha donato 2mila euro. La somma è stata raccolta dalla Pro loco, che nelle settimane scorse ha organizzato un banco di beneficenza. La somma contribuirà a sostenere le innumerevoli spese che l’associazione, guidata da Maurizio Varesi, deve affrontare in fatto di dotazioni e strumentazioni che consentono ai volontari di essere operativi ogni volta ci sia bisogno del loro aiuto.
«Grazie al banco di beneficenza – dice il presidente della Pro loco Carlo Fontana -, abbiamo raccolto una somma che abbiamo scelto di destinare come piccolo contributo alla Protezione Civile. Un gesto semplice, ma fatto con il cuore, verso chi ogni giorno è al servizio degli altri».
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