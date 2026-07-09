Alta Val Tidone, raccolti 1.700 euro per l'ambulanza
Grazie alla cena sotto le stelle di Nibbiano sessanta commensali hanno contribuito all'acquisto del nuovo mezzo della Croce Rossa di Pianello
Mariangela Milani
|46 minuti fa
Un momento della cena benefica - © Libertà/Mariangela Milani
A Nibbiano tutti a cena in piazza per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa di Pianello. Grazie a sessanta commensali è stato possibile raccogliere 1.700 euro che gli organizzatori hanno subito girato all’associazione. I fondi serviranno ad acquistare una nuova ambulanza, di cui la sezione pianellese ha bisogno e per cui sono stati organizzati anche altri eventi e iniziative.
L’appuntamento solidale sotto le stelle di Nibbiano è stato allestito grazie al concorso di tante mani: dai gestori di Antico bar del castello che hanno pensato a location e logistica in collaborazione con il ristorante Ostarcello, a Gabriele Valorosi e Simona Traversone in veste di volontari della Croce Rossa, insieme a Michela Picchioni.