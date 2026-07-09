Alta Val Tidone, raccolti 1.700 euro per l'ambulanza

A Nibbiano tutti a cena in piazza per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa di Pianello. Grazie a sessanta commensali è stato possibile raccogliere 1.700 euro che gli organizzatori hanno subito girato all’associazione. I fondi serviranno ad acquistare una nuova ambulanza, di cui la sezione pianellese ha bisogno e per cui sono stati organizzati anche altri eventi e iniziative.

L’appuntamento solidale sotto le stelle di Nibbiano è stato allestito grazie al concorso di tante mani: dai gestori di Antico bar del castello che hanno pensato a location e logistica in collaborazione con il ristorante Ostarcello, a Gabriele Valorosi e Simona Traversone in veste di volontari della Croce Rossa, insieme a Michela Picchioni.