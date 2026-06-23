Antiche credenze, tesori, costellazioni: in marcia verso Santa Maria del Monte

Dodici chilometri immersi tra i sentieri che portano al santuario di Santa Maria del Monte, alla scoperta di antiche credenze, tesori artistici ancora troppo poco conosciuti, conoscenza delle erbe e delle costellazioni celesti. Al seguito della guida escursionistica Nadia Mantovani, sono stati una ventina i partecipanti all’ultima delle camminate proposte dal Comitato Storico Culturale Valtidone all’interno del calendario Valtidone lentamente.

Partito da Genepreto di Alta Val Tidone il gruppo di marciatori ha avuto la rara opportunità di percorrere i sentieri, ripuliti per l’occasione e poco battuti, che conducono al santuario che sovrasta la Valtidone: il santuario di Santa Maria del Monte. Lungo il tragitto c'è stato i tempo per osservare la volta celeste e andare alla scoperta delle erbe e delle piante che popolano quei monti. All'arrivo un tuffo nella storia dell'antico santuario.