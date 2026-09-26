Anziani e disabili, a Castello arriva la navetta per piazzale Gramsci

Un servizio navetta per chi non riesce a raggiungere la fermata del bus in piazzale Gramsci, a Castel San Giovanni. Il servizio, gratuito, è rivolto ad anziani, persone disabili o che faticano a muoversi in autonomia. Il servizio viene svolto da personale Auser con un’auto del Comune. Chi ha necessità può chiamare i numeri 0523 889731 o 36 finale e prenotare un passaggio a ridosso degli orari di partenza della corriera del servizio di trasporto pubblico.

Il servizio non costa nulla, «basta chiamare con un anticipo congruo per poter organizzare il servizio» dice l'assessora Elena Galli.

La misura è stata messa in piedi dall’amministrazione comunale dopo la soppressione, lo scorso mese di giugno, di tutte le quattro fermate del bus che erano presenti in centro storico, in favore di un solo hub per la salita e discesa dai bus individuato in piazzale Gramsci.