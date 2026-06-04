Auto contro un albero a Rivasso, due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 4 giugno lungi la strada di Rivasso, nel territorio di Agazzano. Un'auto con cinque giovani a bordo, che da Agazzano procedeva in direzione Sarturano, è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro un albero. Due persone hanno riportato serie ferite. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l'auto infermieristica di Castel San Giovanni, la Croce rossa di Borgonovo, i vigili del fuoco e i carabinieri.