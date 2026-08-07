Auto fuoristrada sulla provinciale 37, ferito gravemente un uomo

Un'auto è finita fuori strada, nella tarda mattinata di venerdì 7 agosto, lungo la provinciale 37 che da Sarmato va verso Borgonovo. Al volante un 36enne di Borgonovo che è rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell'incidente si sono recate l'auto infermieristica e ambulanza della Croce rossa di Borgonovo, oltre alla polizia e alla polizia locale di Sarmato.

Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza.