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Auto fuoristrada sulla provinciale 37, ferito gravemente un uomo

Al volante un 36enne di Borgonovo

Redazione Online
|1 ora fa
- © Libertà/Massimo Bersani
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1 MIN DI LETTURA
Un'auto è finita fuori strada, nella tarda mattinata di venerdì 7 agosto, lungo la provinciale 37 che da Sarmato va verso Borgonovo. Al volante un 36enne di Borgonovo che è rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell'incidente si sono recate l'auto infermieristica e ambulanza della Croce rossa di Borgonovo, oltre alla polizia e alla polizia locale di Sarmato.
Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza.
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