Borgonovo: alta cucina per gli ospiti dell'hospice, con "I piatti del sollievo"

I due chef del noto ristorante Novo Hosteria di Borgonovo, Paolo e Sara, per un giorno si sono messi a disposizione dei pazienti della Casa per le cure palliative di via Pianello. Per gli ospiti dell’hospice e per i loro famigliari i due chef, insieme al giovane stagista David tutti protagonisti dell’iniziativa "I piatti del sollievo", hanno cucinato portate pensate appositamente per l’occasione. Per l’occasione hanno servito un menù di tutto rispetto con piatti di alta cucina, cucinati se possibile con ancora maggiore passione perché destinati a persone che necessitano di cure. I piatti del sollievo proseguirà nelle prossime settimane con ospite Danila Ratti del ristorante Le Proposte di Corano.