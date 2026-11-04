Borgonovo, don Mauro Tramelli torna da parroco nel paese d’origine: «Ritrovo una comunità cambiata»
Accolto dai fedeli in una Collegiata gremita, il nuovo parroco ha ricevuto anche il saluto della sindaca Monica Patelli e del consiglio comunale. «Quando si invecchia si portano le ossa vicino a casa», ha scherzato.
Mariangela Milani
|1 ora fa
Don Mauro Tramelli taglia la torta di benvenuto
«Borgonovo? Ho ritrovato gli ambienti che avevo lasciato tanti anni fa, con un tessuto sociale profondamente cambiato». Don Mauro Tramelli da un paio di settimane è il nuovo parroco di Borgonovo.
Per lui, borgonovese d’origine, tornare nel comune della bassa Valtidone è stato un po’ come ritornare alle origini.
«Quando si invecchia si portano le ossa vicino a casa» ha scherzato don Mauro rivolgendosi alla sindaca Monica Patelli e all’intero consiglio comunale, che di recente lo ha ospitato per un saluto di benvenuto.
Prima ancora don Tramelli è stato accolto da tutta la comunità locale durante la sua prima messa, celebrata in una Collegiata affollata, anche di fedeli arrivati da Pontenure.
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