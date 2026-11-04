Borgonovo, don Mauro Tramelli torna da parroco nel paese d’origine: «Ritrovo una comunità cambiata»

«Borgonovo? Ho ritrovato gli ambienti che avevo lasciato tanti anni fa, con un tessuto sociale profondamente cambiato». Don Mauro Tramelli da un paio di settimane è il nuovo parroco di Borgonovo.

Per lui, borgonovese d’origine, tornare nel comune della bassa Valtidone è stato un po’ come ritornare alle origini.

«Quando si invecchia si portano le ossa vicino a casa» ha scherzato don Mauro rivolgendosi alla sindaca Monica Patelli e all’intero consiglio comunale, che di recente lo ha ospitato per un saluto di benvenuto.