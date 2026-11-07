Borgonovo, ipotesi sfida in rosa per la carica di sindaco

A Borgonovo sarà sfida “in rosa” a due? In vista delle prossime elezioni amministrative i due nomi al momento più accreditati, per la corsa alla poltrona di sindaco, o meglio sindaca, sono Monica Patelli e Giulia Monteleone. La prima è la sindaca attualmente in carica, alla testa di una civica (Borgo Nuova) appoggiata dal Partito Democratico. Monteleone siede invece tra i banchi di minoranza, dopo essere stata assessora al welfare e dopo aver ricoperto anche la carica di consigliera provinciale. Monteleone attualmente espressione di una formazione civica (Insieme per Borgonovo), sarebbe al momento la favorita tra i partiti del centro destra.



