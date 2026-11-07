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Borgonovo, ipotesi sfida in rosa per la carica di sindaco

Sono Monica Patelli e Giulia Monteleone. Le due dirette interessate al momento non smentiscono e nemmeno confermano

Mariangela Milani
|2 ore fa
Monica Patelli e Giulia Monteleone
Monica Patelli e Giulia Monteleone
1 MIN DI LETTURA
A Borgonovo sarà sfida “in rosa” a due?  In vista delle prossime elezioni amministrative i due nomi al momento più accreditati, per la corsa alla poltrona di sindaco, o meglio sindaca, sono Monica Patelli e Giulia Monteleone. La prima è la sindaca attualmente in carica, alla testa di una civica (Borgo Nuova) appoggiata dal Partito Democratico. Monteleone  siede invece tra i banchi di minoranza, dopo essere stata assessora al welfare e dopo aver ricoperto anche la carica di consigliera provinciale. Monteleone attualmente espressione di una formazione civica (Insieme per Borgonovo), sarebbe al momento la favorita tra i partiti del centro destra. 

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