Borgonovo: «L’ufficio postale di Borgonovo aprirà entro metà ottobre»

L’ufficio postale di Borgonovo aprirà entro metà ottobre. Lo ha annunciato la sindaca Monica Patelli durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Seduta durante la quale Patelli ha reso noto il contenuto della risposta di Poste ad una sua missiva in cui, un paio di settimane fa, la prima cittadina aveva chiesto a Poste di indicare tempi certi per la riapertura dell’ufficio.

«Ad oggi la gran parte dei lavori è stata ultimata – riporta la risposta che Patelli ha letto ai consiglieri -. Entro i primi 15 giorni di ottobre procederemo con la riapertura».

Patelli ha anche annunciato la rinuncia dell'amministrazione comunale ad acquistare l’ex cinema asilo di via Cavalieri e l’ex chiesa (oggi sconsacrata) di San Pietro (lungo via Nino Bixio). L’idea era di destinare il complesso a piccolo teatro e, più in generale, a luogo di socialità, per eventi, manifestazioni culturali a disposizione dei borgonovesi.

«Lo stato di degrado dell’immobile richiede interventi strutturali, impiantistici, architettonici la cui stima complessiva supera un milione e mezzo di euro» ha reso noto Patelli. Una cifra giudicata incompatibile.