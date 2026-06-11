Borgonovo, nascono otto gruppi di vicinato

Sono 130 i borgonovesi che per primi hanno aderito alla rete di controllo di vicinato, dando vita a 8 gruppi che sorvegliano altrettante zone del paese, utilizzando come unico strumento i loro occhi e un gruppo Whatsapp tramite cui si scambiano segnalazioni per poi comunicare con le forze dell’ordine. L’istituzionalizzazione di questi otto gruppi è stata sancita lo scorso 12 maggio con la firma del protocollo di intesa tra comune e prefettura.

Gli otto gruppioggi sorvegliano Viale Fermi, Via Cavallotti, Via Cervi, Piazza De Cristoforis Ponte sul Rio, Viale Marconi, zona I Viali e via 2 Giugno. Un nono gruppo, assimilabile al controllo di vicinato, è quello dei commercianti di Via Roma, mentre altri borgonovesi si stanno organizzando nel quartiere di San Bernardino e nelle frazioni. Ogni gruppo ha un referente che filtra le informazioni nei confronti di vigili e carabinieri.