Borgonovo, ok in Consiglio all'ordine di allontanameto

La Polizia locale di Borgonovo ha facoltà di allontanare per 48 ore i soggetti molesti dal centro abitato del paese. Si chiama ordine di allontanamento (oda) ed è previsto nel nuovo regolamento di polizia urbana licenziato dal consiglio comunale. Se reiterato l'ordine di allontanamento può trasformarsi un vero e proprio daspo (o meglio dacur) su ordine del questore, da sei mesi fino ad un massimo di un anno.

Se nessuno ha messo in discussione i contenuti del regolamento, tanto che il punto è passato all’unanimità, la polemica si è scatenata su altro ed è proseguita, a suon di comunicati stampa e via social, anche fuori dall’aula del consiglio.

La minoranza di Insieme per Borgonovo lamentando tempi troppo stretti ha parlato di «una spunta che l’amministrazione vuole fare in vista delle elezioni».

Accusa ribaltata e rispedita al mittente dalla sindaca Monica Patelli che ha parlato di una «strumentalizzazione nuda e cruda» chiedendo alla minoranza: «Cosa avete fatto voi prima di me sul tema della sicurezza?»