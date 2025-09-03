Borgonovo, "Poli artistici" alla festa d’la chisöla

Si chiamano i Poli artistici la novità che la Pro loco propone in occasione della festa d’la chisöla, a Borgonovo. Domenica 7 settembre in piazza De Cristoforis sarà allestita una collettiva “en plein air”. Protagonisti saranno Jonathan Schiavetta con “I më pastïs”, Lisa Bricarello proporrà “donne in gioco”, Monica Stufardi esporrà “Tra segno e luce”, Riccardo Passoli porterà a Borgonovo opere create a partire da portiere d’auto. L’altro polo artistico, all’interno della 59° sagra organizzata dai volontari della Pro loco, sarà in piazza Garibaldi. Per l’occasione Valentino Vericani, il fotografo-marciatore, esporrà “L‘essenza di un istante”, scatti che raccontano il territorio.