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Borgonovo, scovati 110 furbetti dei rifiuti: scende la Tari

Il consiglio approva le nuove tariffe, ma chiede ad Atersir più condivisione

Mariangela Milani
|2 ore fa
Borgonovo, scovati 110 furbetti dei rifiuti: scende la Tari
1 MIN DI LETTURA
A Borgonovo la tassa sui rifiuti Tari, non aumenta. Anzi ci sarà una mini sforbiciata di circa il 3%. Il merito non è però di chi, dopo l’introduzione della nuova tariffa puntuale, ha differenziato in maniera certosina i propri rifiuti. Le bollette non aumenteranno grazie al lavoro degli uffici comunali e degli accertamenti incrociati con Iren, per cui sono stati scovati 110 evasori e 30mila metri quadrati di superfici non denunciate.
E per il futuro? I benefici che erano stati promessi con il nuovo sistema si concretizzeranno? Sono dubbi emersi dai banchi del consiglio comunale, che ha preso atto del nuovo piano economico e finanziario, e cioè il conto che il Comune spende per far smaltire i propri rifiuti. Somma che arriva quest’anno a un milione e 134 mila euro. Maggioranza e minoranze hanno anche votato all’unanimità, ma a “denti stretti”, le nuove tariffe della Tari, mostrando però tutta la contrarietà «per il venir meno della reale partecipazione dei Comuni in scelte che incidono sui cittadini».
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