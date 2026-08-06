Borgonovo, scovati 110 furbetti dei rifiuti: scende la Tari

A Borgonovo la tassa sui rifiuti Tari, non aumenta. Anzi ci sarà una mini sforbiciata di circa il 3%. Il merito non è però di chi, dopo l’introduzione della nuova tariffa puntuale, ha differenziato in maniera certosina i propri rifiuti. Le bollette non aumenteranno grazie al lavoro degli uffici comunali e degli accertamenti incrociati con Iren, per cui sono stati scovati 110 evasori e 30mila metri quadrati di superfici non denunciate.

E per il futuro? I benefici che erano stati promessi con il nuovo sistema si concretizzeranno? Sono dubbi emersi dai banchi del consiglio comunale, che ha preso atto del nuovo piano economico e finanziario, e cioè il conto che il Comune spende per far smaltire i propri rifiuti. Somma che arriva quest’anno a un milione e 134 mila euro. Maggioranza e minoranze hanno anche votato all’unanimità, ma a “denti stretti”, le nuove tariffe della Tari, mostrando però tutta la contrarietà «per il venir meno della reale partecipazione dei Comuni in scelte che incidono sui cittadini».