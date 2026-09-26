Studenti come sardine sui bus, «Le porte non si chiudevano»

Dopo i casi segnalati alla fermata del Cheope a Piacenza, adesso anche sulla linea E11, che collega Piacenza, Castel San Giovanni, Borgonovo e Pianello emergono situazioni al limite.

«Sono salita alle 13.30 a Borgonovo – dice una passeggera – e mi sono trovata in mezzo a studenti ammassati come bestie al macello». «Abbiamo contato – dicono alcuni ragazzi – 56 posti, ma in realtà saremo stati almeno 80 schiacciati in piedi, tanto che le porte non si chiudevano».

Dopo le segnalazioni il presidente dei Tempi Agenzia Paolo Garetti ha invitato a riflettere sul fatto che all’inizio dell’anno scolastico gli orari ancora provvisori delle scuole e quelli programmati per il servizio spesso non combaciano. Passato questo periodo transitorio solitamente la situazione si normalizza. Garetti invita anche a «segnalare direttamente a Tempi eventuali criticità». «Le critiche sui social vanno bene – dice – ma occorre segnalare a Tempi, indicando con precisione le corse a cui ci si riferisce, gli orari, il tipo di disservizio lamentato, altrimenti rischia di restare tutto troppo vago e diventa difficile trovare soluzioni».



