Cade un pluviale, transennata la pensilina del centro commerciale

In seguito a una segnalazione per la caduta di un pluviale i pompieri e gli agenti della Polizia locale di Castel San Giovanni hanno disposto la chiusura di una parte del corridoio di accesso al centro commerciale Il Castello, alle porte della città per chi proviene da Piacenza. Resta garantito l'accesso a tutte le attività che si trovano dentro il centro commerciale, tra cui una farmacia comunale.

Il sopralluogo è scattato dopo la caduta di un pluviale. Durante l'ispezione i pompieri hanno notato che la struttura in legno che sorregge il tendone sotto cui normalmente chi accede al centro commerciale cammina, risulta deteriorata in diversi punti. In attesa di una verifica più approfondita e di una perizia tecnica una parte del corridoio di accesso è stata interdetta al passaggio e delimitata con nastro bianco e rosso.