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Camion perde il carico, frattaglie di animali sparse sull'asfalto

Raccapriccio tra le auto e traffico in tilt. Il camionista ha proseguito e, una volta arrivato al polo logistico, è sceso e ha gettato altre interiora in un cestino dell'immondizia

Mariangela Milani
|1 ora fa
Camion perde il carico, frattaglie di animali sparse sull'asfalto
1 MIN DI LETTURA
Da un camion in transito lungo la provinciale 412, all'altezza del cimitero di Pievetta di Castel San Giovanni, sono cadute interiora di animali. Il fatto, tutto da chiarire, è accaduto ne primo pomeriggio di mercoledì 2 settembre provocando il panico e il caos tra gli automobilisti. Il camionista anziché fermarsi ha proseguito e, inspiegabilmente,  una volta arrivato al polo logistico è sceso dal camion e ha gettato altre interiora in un cestino dell'immondizia.
Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale che ha individuato, grazie alle telecamere, la ditta proprietaria del camion. Ora sono in corso le indagini e gli accertamenti per chiarire i contorni di una vicenda sconcertante.

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