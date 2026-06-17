Cantina Valtidone, due medaglie d'oro per gli spumanti Arvange
Alla 23a edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino
Mariangela Milani
|2 ore fa
I due spumanti di Cantina Valtidone, Arvange spumante metodo classico brut e Arvange spumante metodo classico Pas Dosé Blanc de Noir, sono stati premiati con due medaglie d’oro durante la 23a edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, conosciuto anche come Selezione del Sindaco. Il prossimo 11 luglio le due medaglie verranno consegnate ai rappresentanti della Cantina durante una cerimonia di premiazione a Roma in Campidoglio.
«Abbiamo la riconferma – dicono da Cantina Valtidone – che la scelta di creare la linea Arvange è stata vincente».