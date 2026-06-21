Castel San Giovanni, festa del patrono. Stasera il riconoscimento

Oggi, domenica 21 giugno, a Castel San Giovanni si festeggia il patrono, San Giovanni Battista. Da mattina a sera ci saranno bancarelle, mercato domenicale, stand in piazza XX Settembre. Alle 11,30 in teatro Maria Laura Groppi riceverà il riconoscimento Castellano dell'anno 2026.

La 39a Fiera patronale di San Giovanni ha vissuto ieri, sabato, un prologo con l’arrivo in città degli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Ad ospitare l’infilata dei famosi espositori in arrivo dalla Versilia, al loro debutto a Castel San Giovanni, è stato corso Matteotti. Una tentazione irresistibile per gli amanti dello shopping che non si sono lasciati sfuggire l’occasione, nonostante il sole battente, di fare un giro tra i banchi di qualità

Stasera, domenica, si cena ancora con la Pro loco in piazza XX Settembre in attesa, alle 20, dell’esibizione delle danzatrici di Movimento Danza. Alle 21,30 via all’intramontabile e sempre attesissimo ballo liscio, con l’orchestra Daniele Cordani. La lunga carrellata di eventi prosegue fino a domenica 28 giugno.