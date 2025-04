Castel San Giovanni, il "tesoretto" comunale finanzia nuovi asfalti e la mensa scolastica

La manovra "aggiusta conti" di inizio primavera porta in dote alle casse del comune di Castel San Giovanni quasi mezzo milione di euro. A tanto ammonta il cosiddetto avanzo libero di amministrazione che può ora essere impiegato in una serie di micro e macro interventi.

Gli interventi in programma

Tra questi ci sono nuovi asfalti per la martoriata via Malvicino e nuovi marciapiedi per diverse vie del centro storico. In arrivo anche 48 mila euro per assicurare la refezione scolastica, che a Castello serve ogni giorno non meno di 600 pasti. Altri 35 mila euro serviranno ad assicurare il sostegno agli alunni disabili. Fondi in arrivo anche per potenziare illuminazione pubblica nel viale della stazione e a Fontana Pradosa e valutare lo stato di salute di tutte le piante presenti su suolo cittadino.