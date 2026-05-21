Castel San Giovanni, la tangenziale costerà 48 milioni

La tangenziale nord est di Castel San Giovanni costerà 48 milioni di euro. Se ne è avuta notizia durante un incontro per la presentazione del Piano urbanistico in via di stesura. Durante la riunione, organizzata dal Comitato TerraViva al centro culturale, sono stati resi noti i costi: 48 milioni di euro finanziati per 12 milioni dagli operatori della logistica, altri 25 dal Ministero del Trasporti e 10 dalla società che gestisce il tratto autostradale Torino Piacenza.

La sindaca Valentina Stragliati ha reso noto come «i due progetti preliminari, tangenziale nord est e nord ovest, sono depositati al Ministero delle Infrastrutture, ora manca la firma della convenzione per il tratto nord est». Durante la riunione l'attenzione ha finito per catalizzarsi sull'eterna questione della logistica: «Si espanderà ancora, portando altro traffico e consumando altro suolo? Il raccordo ferroviario entrerà mai in funzione? E le tangenziali?». Tra le altre domande poste dal pubblico: «Per il rio Carona ci saranno interventi per evitare altre esondazioni? Ci sono studi che attestino come è cambiato lo stato di salute dei castellani negli ultimi vent’anni?»