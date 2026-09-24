Castel san Giovanni, piscina ancora chiusa per lavori

Manca ancora una data certa per la riapertura della piscina comunale di Castel San Giovanni e la polemica monta. La vasca scopribile avrebbe dovuto riaprire in versione coperta ma è chiusa per lavori al tetto e a bordo vasca.

Inizialmente si era parlato di pochi giorni ma al momento una data certa ancora non c’è. Nel frattempo l’assessore ai lavori pubblici, Massimo Bollati, conferma che il tetto è stato messo in sicurezza, mentre per i lavori a bordo vasca si attende a giorni l’arrivo della piastrelle. La minoranza di Piacere Castello nel frattempo chiede tempi certi, parla di «psicodramma» e chiede alla sindaca Stragliati di «pronunciarsi pubblicamente».

Il gestore dell’impianto di via Mulini, Maurizio Bertolotti dal canto suo conferma che «una data certa non c’è. Tutto dipende dai lavori che al momento non sono ancora conclusi. Non appena possibile l’impianto verrà riaperto».

I lavori di manutenzione non sono gli unici. Anche la caldaia dalla scorsa estate ha iniziato a fare le bizze. L’impianto è inoltre oggetto di un grosso lavoro di restyling per il rifacimenti degli infissi, sistema trattamento aria alimentato da fotovoltaico. Lavori necessari per rendere l'impianto funzionale ma che in prospettiva potrebbero causare altri stop.