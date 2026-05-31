Castello, l'antenna di telefonia sarà in via Perotti

L'antenna alta 30 metri che Iliad aveva chiesto di posizionare in un campo a ridosso del quartiere di via Manzella a Castel San Giovanni, non si fa. Verrà spostata in via Perotti. Quest’ultima è una traversa di via Malvicino, nelle cui immediate vicinanze ci sono insediamenti produttivi.

Rispetto a via Montalcini via Perotti si trova a poche centinaia di metri, motivo per cui l’esigenza di copertura del gestore di telefonia mobile in quella zona viene comunque garantita, ma al tempo stesso viene garantita la richiesta dei residenti di non vedersi quel palo altro 30 metri a due passi dalle loro finestre. Proprio loro avevano annunciato battaglia. L'annuncio è arrivato durante una seduta del consiglio comunale.

«Un percorso non facile – ha detto la sindaca Valentina Stragliati – che consente ora di posizionare l’antenna in un’area più decentrata, con un impatto inferiore rispetto alla localizzazione precedente».