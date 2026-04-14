Castello, l'ipotesi isola pedonale accende gli animi

Via Mazzini aperta o isola pedonale? L’eterno dibattito sul destino della via nel centro storico di Castel San Giovanni torna a riaccendere gli animi a pochi giorni dall’avvio della chiusura estiva (dal 15 aprile al 30 settembre solo di una parte di via). L’occasione è stata una mozione della minoranza di Piacere Castello con cui si chiedeva, durante il consiglio comunale, «un’apposita zona a traffico limitato o un’area pedonale urbana da attivarsi durante tutti i mesi dell’anno».

La richiesta è stata respinta, ma tanto è bastato per riaprire le polemiche. «Avete preso 160mila euro di contributo regionale per le aree pedonali, salvo non rispettare tale scelta per paura di scontentare i commercianti, provocando danni continui a un fondo che non è fatto per far passare auto» l'affondo di Giuseppe Coiro (Piacere Castello). Ma per l’assessora al commercio Wendalina Cesario «come amministratori dobbiamo trovare un punto di equilibrio senza fare scelte calate d’alto. Quando ci saranno il nuovo parcheggio nuovo e una viabilità alternativa in centro storico potremo fare valutazioni diverse rispetto ad oggi».