Castello, torna la mensa alla scuola Tina Pesaro

La scuola elementare "Tina Pesaro" di Castel San Giovanni tornerà ad avere una mensa e la scuola materna sarà accorpata in un unico plesso. Dopo il recente trasloco del nido comunale in via Eleonora Duse, si sono liberati spazi che ora consentiranno una consistente opera di riorganizzazione, per cui servirà mezzo milione di euro. I fondi serviranno da un lato per dotare la "Tina Pesaro" di un refettorio per gli 800 bambini che oggi mangiano in classe, seduti al loro banco.

«Non possiamo essere l’unico comune in provincia - ha detto la sindaca Valentina Stragliati durante una seduta del consiglio comunale - i cui bambini mangiano in classe, al loro banco davanti alla lavagna multimediale». Dall'altro quei fondi serviranno ad accorpare in un unico plesso le classi di scuola materna che oggi frequentano all'interno della scuola elementare. Per queste si prospetta un trasloco nell'ex nido Biribimbo.