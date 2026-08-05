Cena benefica a Borgonovo, pensionati e attori uniti per l'hospice

Centro pensionati di viale Fermi e attori dell'Allegra Combriccola hanno unito le forze a favore dell'hospice. Grazie ad uno spettacolo benefico sono stati raccolti mille euro, subito destinati alla casa per le cure palliative di Borgonovo.

«Non pensavo che con una serata così afosa venisse tanta gente», ha detto il presidente del centro di viale Fermi, Pietro Ozzola al termine della serata. I volontari del centro pensionati, oltre a mettere a disposizione i loro spazi, hanno allestito anche un buffet che alla fine ha dato ristoro agli attori per diletto.