Cena benefica per l'hospice di Borgonovo, raccolti otre 4mila euro

Ad Albareto di Ziano tutti a tavola per sostenere l'hospice. Sono stati 120 i commensali che hanno risposto all’invito a partecipare alla cena benefica tenutasi a Casa Galli per raccogliere fondi a favore della casa per le cure palliative di Borgonovo. La generosità dei partecipanti ha alla fine reso possibile raccogliere 4.385 euro che sono subito stati destinati alla casa all'hospice. L’evento è stato reso possibile grazie alla disponibilità del proprietario del locale, Alberto Bosi che ha messo a disposizione la location sulle colline di Ziano, e alla volontà di Valter Bulla. Quest’ultimo si è fatto promotore di questa come di decine di altre iniziative benefiche.