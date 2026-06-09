Cena solidale a sostegno di un orfanotrofio a Saly Mbour

Questa domenica, 14 giugno, ci si ritrova al bar della Stazione, lungo viale Repubblica a Castel San Giovanni, per una cena dal sapore solidale. L’Associazione Calcio Dilettanti e Solidarietà, guidata da Vincenzo Ramundo, organizza una cena benefica il cui ricavato servirà a sostenere i progetti messi in campo dal sodalizio che ha gettato un ponte tra la Valtidone, Piacenza, l’Italia e il Senegal. I fondi serviranno in particolare a sostenere le attività di una scuola calcio e di un orfanotrofio a Saly Mbour.

Chi domenica non potrà unirsi fisicamente domenica alla cena potrà contribuire tramite una donazione sul conto corrente IT76O0623012704000036802248 di Credit Agricole.