Cena sotto le stelle a Trevozzo con la Festa delle Rose
Lunedì 1 e poi di nuovo martedì 2 giugno alle 19,30 apriranno gli stand gastronomici e si potrà quindi cenare all’aperto
Mariangela Milani
|1 ora fa
A Trevozzo si fa festa con la Pro loco. Fino a martedì due giugno, il paese più a valle del comprensorio di Alta Val Tidone si anima grazie alle Festa delle Rose. Un evento come sempre promosso dai volontari della Pro loco che aprono così i battenti del calendario di eventi estivi. Lunedì 1 e poi di nuovo martedì 2 giugno alle 19,30 apriranno gli stand gastronomici e si potrà quindi cenare all’aperto. A
d animare le cene sotto le stelle saranno le orchestre Daniele Cordani (lunedì) e Paolo Bertoli (martedì). A fare la parte del leone agli stand saranno i piatti della tradizione tra cui salumi, spiedini, la tagliata di manzo tipica di questa festa e poi l’immancabile torta di rose.
Nel frattempo durante il fine settimana Trevozzo ha ospitato mostra di trattori d’epoca, bancarelle, raduno di auto Abarth.
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