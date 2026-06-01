Cena sotto le stelle a Trevozzo con la Festa delle Rose

A Trevozzo si fa festa con la Pro loco. Fino a martedì due giugno, il paese più a valle del comprensorio di Alta Val Tidone si anima grazie alle Festa delle Rose. Un evento come sempre promosso dai volontari della Pro loco che aprono così i battenti del calendario di eventi estivi. Lunedì 1 e poi di nuovo martedì 2 giugno alle 19,30 apriranno gli stand gastronomici e si potrà quindi cenare all’aperto. A

d animare le cene sotto le stelle saranno le orchestre Daniele Cordani (lunedì) e Paolo Bertoli (martedì). A fare la parte del leone agli stand saranno i piatti della tradizione tra cui salumi, spiedini, la tagliata di manzo tipica di questa festa e poi l’immancabile torta di rose.

Nel frattempo durante il fine settimana Trevozzo ha ospitato mostra di trattori d’epoca, bancarelle, raduno di auto Abarth.