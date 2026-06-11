Centri estivi, da Alta Val Tidone trasporto, strutture e bonus rette
«Il trasporto gratuito – sottolinea il Sindaco Franco Albertini – è un servizio che offriamo alle famiglie come supporto nella gestione del loro tempo»
Mariangela Milani
|2 ore fa
Per consentire a tutti i bambini che da Strà a Cicogni vogliono partecipare al centri estivi, il comune di Alta Val Tidone mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito, i bonus rette e le sue strutture sportive. Una di queste è la piscina comunale di Nibbiano, La Poccia Beach, dove le attività proseguiranno fino al 28 agosto.
Per chi ama immergersi nella natura a Pecorara Life & Sport ASD e Spartan Team Valtidone organizzano dal 15 giugno al 24 luglio il «centro estivo nel bosco». Le attività in questo caso vanno dalle 8 alle 16 con pranzo al sacco, fino a 30 partecipanti.
«Il trasporto gratuito – sottolinea il Sindaco Franco Albertini – è un servizio che offriamo alle famiglie come supporto nella gestione del loro tempo».