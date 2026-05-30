Chef per l'hospice, a Borgonovo sono tornati “I piatti del sollievo”

Si è chiuso con un “abbraccio” al profumo di verdure di primavera e al sapore di nocciola e cioccolato bianco l’iniziativa “I piatti del sollievo”, in hospice a Borgonovo. A cucinare per gli ospiti della Casa per le cure palliative sono stati questa volta Danila e Manuela Ratti, del ristorante Le Proposte di Corano, insieme allo chef Riccardo Bossi con il sommelier Piero Misuri. A loro il compito di ideare un menu, con portate che nulla hanno avuto a che invidiare a quelle servite nei ristoranti più blasonati. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Hospice di Borgonovo, si è chiusa con quest’ultimo appuntamento. «Riprenderemo il prossimo anno – dice la presidente dell’associazione Maria Teresa Piroli – coinvolgendo altri ristoranti e chef del territorio».