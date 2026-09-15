Chiuso Cantone delle Quaglie, ma le polemiche non si placano

La chiusura di Cantone delle Quaglie a Castel San Giovanni azzera, o quasi, il traffico ma non le polemiche. Il primo giorno di entrata in vigore dell’ordinanza con cui la strada è stata resa «cieca» è filata via liscia. Complice il tam tam dei giorni precedenti, gli avvisi piazzati all’imbocco della strada e complici anche gli ausiliari del traffico, non si sono viste scene di caos. Sul fronte delle opinioni i commenti sono però discordanti. Se da un lato i residenti esultano, dall’altro i castellani che utilizzavano quella via come bypass, polemizzano.

«Per noi – dice un giovane padre - bene così. Abitiamo qui e abbiamo bambini piccoli. Questa era una questione di sicurezza, Non ci sono marciapiedi, la via è stretta. Alla mattina uscivi con il patema di avere una macchina dietro a chiuderti il passaggio».

«Non credo – scrive invece una lettrice di Libertà - che gli automobilisti abbiano deciso di trasformare Cantone delle Quaglie in una scorciatoia solo per disturbare i residenti. Forse quella strada risponde a una necessità reale di collegamento all'interno di un quartiere che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo, mentre la viabilità non è stata adeguata«.