Cinquant'anni di monumento, Castello celebra i Caduti

Sabato 3 ottobre Castel San Giovanni celebra i 50 anni del monumento ai caduti di viale fratelli Bandiera. Oggi come allora sarà l’Anpi, di Castel San Giovanni e Sarmato, a chiamare tutti a raccolti alle 10.30 di fronte al monumento, opera dello scultore sarmatese Giuseppe Serafini. Qui sarà la sindaca di Castello, Valentina Stragliati, a introdurre la cerimonia che si sposterà poi al vicino centro culturale di via Mazzini dove si alterneranno due interventi. L’inquadramento storico e la rievocazione dell’iter che portò alla realizzazione del monumento verrà affidata allo studioso di storia locale e membro del direttivo Anpi Paolo Brega.

Allo storico dell’arte Stefano Pronti, già direttore dei Musei Civici di Piacenza e dirigente settore cultura del comune di Piacenza, tratteggerà un omaggio allo scultore, Serafini, a cui mezzo secolo fa venne commissionata l’opera. A volerla furono Dante Daturi, Italo Tosca, Giorgio Marinetti, Antonino Venerando e Gino Albanesi. Tutti ex partigiani della locale sezione Anpi.