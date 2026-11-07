Cioccolandia al via, due giorni dedicati all'arte dolce

A Castel San Giovanni ha preso il via il week end più dolce di tutto l'anno. Cioccolandia ha aperto i battenti per un'edizione che si annuncia da record. In piazza XX Settembre maestri cioccolatai accolgono migliaia di visitatori offrendo delizie di ogni tipo.

Agli stand i volontari della Pro loco distribuiscono torta Rita salame di cioccolata e dolce Morettino. Spazio anche alle scuole, con gli studenti del Marcora e ai bambini impegnati nei laboratori di pasticceria a cielo aperto. Largo anche a hobbisti, associazioni di volontariato, produttori locali, artigiani creativi. Una rassegna di qualità che "richiede mesi di preparazione" ha sottolineato la sindaca Valentina Stragliati all'affollato taglio del nastro.

A dare il via all'edizione 2026 del maxi evento tutto dedicato all'arte dolce anche la prefetta Patrizia Palmisano e il ministro Tommaso Foti. Tutt'attorno una folla di persone e una girandola di eventi in grado di mettere d'accordo tutti.