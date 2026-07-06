Con il Punto salute la sanità a Pianello è vicina ai pazienti

A dieci mesi dall’apertura, il Punto Salute di Pianello conferma l’importanza di portare i servizi sanitari sempre più vicino ai cittadini. In un Comune di poco più di duemila abitanti, caratterizzato da una popolazione anziana e da una significativa dispersione geografica, il presidio consente alle persone di accedere a prestazioni sanitarie senza doversi spostare verso altre strutture, con un beneficio concreto soprattutto per anziani, persone fragili e caregiver.

Attivato nel settembre 2025 grazie alla collaborazione tra Ausl di Piacenza e amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Lodigiani, il Punto Salute ha registrato 829 accessi al Punto prelievi per gli esami di laboratorio, evitando altrettanti spostamenti verso sedi più lontane. Nello stesso periodo l’ambulatorio infermieristico ha erogato complessivamente 182 prestazioni, tra cui 112 medicazioni, 29 sostituzioni di cateteri vescicali, oltre a bendaggi, iniezioni, medicazioni e valutazioni dedicate ai percorsi per lo scompenso cardiaco e il diabete. Il presidio ospita inoltre la continuità assistenziale nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi, rafforzando la rete territoriale della Valtidone. Il modello organizzativo è strettamente integrato con la Casa della Comunità della Valtidone e guarda ora a un ulteriore sviluppo dei servizi, con particolare attenzione alla presa in carico delle persone con patologie croniche. In questa prospettiva, sarà sempre più importante il coinvolgimento dei medici di medicina generale, per ampliare progressivamente l’offerta e costruire nuovi percorsi assistenziali di prossimità.