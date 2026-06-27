Disabili in azienda, Amazon Castelsangiovanni fa scuola

Sono 18 le persone con disabilità uditiva che lavorano nel mega stabilimento Amazon di Castelsangiovanni. È anche questo il frutto dell’impegno del colosso del commercio on line nei confronti del mondo della disabilità. Impegno che l’altro giorno è stato messo nero su bianco tramite un accordo siglato al Palacongressi di Rimini, nell’ambito della seconda edizione di ExpoAid, manifestazione nazionale promossa dal ministero per le disabilità e dedicata ai temi dell’autonomia, della vita indipendente, del lavoro, dell’accessibilità e della piena partecipazione delle persone con disabilità.

La firma posta sul documento è della ministra Locatelli da un lato e del country manager per l’Italia del colosso statunitense, Giorgio Busnelli dall’altro. «Vogliamo lavorare insieme al ministero – ha detto il manager di Amazon - per sostenere gli enti del terzo settore che operano a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie».