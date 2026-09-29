Dog Show di Stoccolma, podio per Dolmen, detto Bomber

Si chiama Dolmen, detto Bomber. È un bellissimo esemplare di Epagneul Breton di 5 anni, dal pelo bianco con chiazze nocciola, e a Stoccolma, in Svezia, ha tenuta alta la bandiera italiana salendo sul podio dell'Europea Dog Show. Alla manifestazione cinofila internazionale hanno preso parte quasi 9000 cani in rappresentanza di oltre 370 razze provenienti da tutta Europa. Tra loro ha sfilato anche Dolmen, accompagnato dal suo padrone, Cesare Albanesi di Castel San Giovanni.