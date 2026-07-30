Don Gianni lascia Borgonovo: «Undici anni gratificanti»

Don Giovanni, detto Gianni, Bergomi si appresta a lasciare la parrocchia di Borgonovo. Entro l’autunno andrà ad occuparsi della parrocchia cittadina della Santissima Trinità, dove il vescovo monsignor Adriano Cevolotto lo ha destinato, dopo undici anni ininterrotti a servizio della parrocchia Valtidonese.

«Undici anni fa – aggiunge – venire qui a Borgonovo è stato un po’ come un ritorno a casa. Ho ritrovato parenti, amici, la vita che avevo lasciato in precedenza». «Non è sempre facile fare il parroco nel proprio paese d’origine, ma devo dire che gli undici anni trascorsi qui sono stati anni belli, gratificanti durante i quali si è camminato insieme cercando di incontrare quante più persone possibile».

A borgonovesi che entro l’autunno dovrà salutare don Gianni Bergomi rivolge un semplice «grazie – dice - per avermi accolto e per tutto il lavoro fatto insieme».