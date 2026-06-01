Donna cade nel Po a Pievetta, salvata dall'elicottero Drago

E’ stata tratta in salvo la donna caduta delle acque del Po all'altezza del ponte della Pievetta di Castel San Giovanni nella mattinata di lunedì 1 giugno. L'allarme è scattato verso le 9.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castel San Giovanni e di Pavia, la pubblica assistenza di Castel San Giovanni, l'auto infermieristica di Piacenza, l'elisoccorso di Parma, i carabinieri di Chignolo Po, il Radiomobile di Stradella, i carabinieri e la polizia locale di Castello. Intervenuto anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha localizzato la donna, una 62enne pavese, nel tratto di fiume in prossimità della centrale elettrica Casella. Recuperata grazie al verricello, la donna è stata poi trasportata all'ospedale di Piacenza.