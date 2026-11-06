Elisa, il ricordo vive: panchina rossa alla Cra di Borgonovo

Il tempo passa, ma il dolore resta. Sono trascorsi oltre sette anni da quando Elisa Pomarelli è stata uccisa da Massimo Sebastiani e per la sua famiglia, da quel giorno la vita è cambiata per sempre. Cosa può fare la società per Elisa e per tutte le vittime di femminicidio? Non dimenticare, far sentire le famiglie meno sole e continuare a sensibilizzare contro ogni forma di violenza, ovunque. Con questo intento, una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, verrà posizionata nel giardino della casa di riposo “Il Melograno” di Borgonovo.

L’iniziativa nasce dalla Fasi (Federazione delle associazioni sarde in Italia). A spiegare le motivazioni è la coordinatrice nazionale Fabiana Manca.