Esempio e aiuto ai compagni: il don Orione di Borgonovo premia i suoi bravissimi

L’Endo Fap don Orione di Borgonovo ha premiato i suoi bravissimi. Grazie al Rotary Valtidone, all’azienda Libe e a Luisella Rampini, in memoria dell’ex insegnante Anna Delfanti è stato possibile omaggiare 12 studenti e studentesse che nel corso dell'anno hanno dato l'esempio, impegnandosi e aiutando i loro compagni.

Per il corso Operatore Meccanico sono stati premiati Gustavo Camargo, Arcidiacono Giovanni e Haddad Ayoub,Denis Poggi e Catalin Ioachim Vileciu. Per il corso Operatore dei sistemi elettrico elettronici, sono stati premiati Elisei Calin Gorzescu e Ioan Tomascu, mentre Amara Sangare ha ricevuto un riconoscimento speciale. Per il corso Operatore Grafico e di Stampa ad essere premiate sono state Mire Munira Hasan e Besiana Muca, Elena Coronelli e Aurora Ratto.