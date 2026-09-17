Foto ed esperienze, porte aperte al collettivo Cesura

Domenica il collettivo di fotografi Cesura di Pianello apre le porte del suo mondo. Dalle 10 alle 21 l’ex bocciofila di viale Castagnetti ospiterà una serie di iniziative che punteranno i riflettori su questa realtà, di cui fanno parte decine di fotografi. Tra loro anche il fotoreporter di guerra Gabriele Micalizzi, Piacentino dell’anno 2025 nonché co-fondatore del collettivo con base a Pianello.

Durante la mattinata sono in programma la lettura del portfolio dei vari partecipanti (dalle 10 alle 11,30), visite guidate allo studio (dalle 11 alle 11,30) e anche ad una visita guidata ad una mostra che sarà allestita per l’occasione (dalle 11,30 alle 12,30). Il percorso della mostra comprende scatti di Alex Zoboli in tema “Brexit” e di Valentina Neri sul tema dello spazio. Dalle 10,30 alle 13,30 verrà allestito anche un laboratorio per bambini. Alle 14 riprenderanno le letture dei portfolio e le visite guidate alla mostra (dalle 15 alle 17). Tra le 17 e le 17,30 ci sarà ancora la possibilità di visitare lo studio e infine, tra le 18 e le 19, ci sarà un incontro con gli autori e la casa editrice. La giornata si concluderà con un aperitivo e una proiezione. Tutte le iniziative sono a ingresso libero, aperte a tutti.