"Giù le mani", al via il corso di autodifesa per donne di tutte le età

Martedì 24 e giovedì 26 novembre prende il via a Castel San Giovanni l’edizione 2026 di Giù le mani. Il corso cioè di difesa personale indirizzato alle donne di tutte le età. Durante le due serate, ospitate nel salone del centro sociale ricreativo di viale Amendola, saranno presenti gli istruttori di Martial Tao, tra cui Marco Andolfi, per insegnare alcune tecniche di difesa. Con inizio alle 19,45 (per la durata di un’ora circa) verranno dati anche consigli su come gestire eventuali situazioni di pericolo. Gestire cioè la paura e mantenere il controllo della situazione. Per info si può contattare il comando di Polizia locale di Castel San Giovanni al numero: 0523 889747. Ingresso gratuito.