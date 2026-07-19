Topo morto, cibo ricongelato e sporcizia: chiuso un locale a Castello

Gli agenti della Polizia locale di Castel San Giovanni hanno imposto la chiusura di un locale etnico in pieno centro città. Gli agenti, insieme a personale dell’Azienda sanitaria locale, hanno rinvenuto sporcizia nelle cucine dove veniva preparato il cibo, immondizia vicino agli alimenti, carne scongelata e poi ricongelata e persino un topo morto.

A seguito del sopralluogo il locale è stato chiuso per le "gravissime condizioni igienico sanitarie" in cui gli ambienti sono stati rinvenuti. Per i titolari è scattata anche una sanzione di oltre mille euro. Tutti gli alimenti rinvenuti all’interno delle cucine del locale sono inoltre stati posti sotto sequestro.

Il fatto che ha lasciato attoniti gli stessi ispettori è che il locale in questione si trova in pieno centro a Castel San Giovanni, lungo l’asse principale della città, in piazza XX Settembre.