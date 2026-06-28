I migliori amici degli anziani hanno quattro zampe

Si chiamano Artù, Camomilla, Olivia e Aries gli amici a quattro zampe che regolarmente fanno visita agli anziani ospiti della casa protetta monsignor Castagnetti di Pianello. Sono rispettivamente tre gatti di razza Norvegese delle foreste, Ragdoll e Siberiana e un cane Labrador. I quattro animali si sono meritati il titolo di migliori amici degli anziani, che da diverso tempo visitano regolarmente insieme a Irene Ghiadoni e Deborah Balzaretti. Sono loro, esperte in benessere animale, ad accompagnare i quattro animali durante gli incontri con gli anziani nelle ore dedicate alla pet theraphy. I primi ad entrare nella struttura protetta di viale Castagnetti, ormai diversi anni fa, sono stati i tre gatti insieme alla pet therapist Irene Ghiadoni. Più di recente si è aggiunto anche Aries.