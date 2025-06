I sindaci si alleano per combattere la ludopatia

I comuni di Ponente hanno a disposizione 38mila euro per combattere la ludopatia. Una goccia nel mare se paragonati ai milioni di euro che ogni anno nei 21 comuni di Ponente, come in tutta la provincia e allargando lo sguardo in tutta la regione, vengono buttati in lotterie istantanee, slot, videopoker, giochi on line.

Nella sola Castelsangiovanni si calcola che nel 2023, ultimo dato disponibile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano stati persi al gioco d’azzardo 7 milioni e 300 mila euro.

Si tratta della cifra seconda solo ai 52 milioni e 850 mila euro persi nella città capoluogo, Piacenza, mentre a Fiorenzuola i soldi persi sono stati 5 milioni e 300 mila euro, su un totale a livello provinciale di 110 milioni di euro bruciati nel gioco d’azzardo (contro i 630 milioni di euro giocati).

A Borgonovo sono stati bruciati 3 milioni e 700 mila euro, come a Rottofreno, mentre a Bobbio se n’è andato un milione e 280 mila euro