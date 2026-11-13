Il parco mezzi della Pubblica si amplia grazie a un benefattore

Il parco mezzi della Pubblica Assistenza di Castel San Giovanni si è ampliato grazie al concorso di tante realtà, tra cui un benefattore che da solo ha donato ben 10mila euro. Ugo Beretta ha deciso così di onorare la memoria della sorella Lia, scomparsa lo scorso anno, figura molto nota nel panorama culturale di Castel San Giovanni, e non solo. Dopo la sua morte Ugo Beretta, 83enne di nove anni più piccolo della sorella, ha deciso di fare una donazione a favore dell’associazione guidata da Mariano Gaddilastri. La somma ha contribuito in maniera importante al raggiungimento di 54mila euro necessari all’acquisto di un un Fiat Doblò.

Il mezzo è dotato di una pedana che lo rende in grado di trasportare anche le carrozzine, e quindi far salire senza difficoltà anche persone con disabilità motoria.