"Il ritorno della democrazia" e Carta fondamentale a 14 giovani di Agazzano

Ad Agazzano sono 14 i neo diciottenni a cui sono state consegnate le Costituzioni. Insieme alla Carta fondamentale, in cui sono scritti diritti inderogabili e doveri di ogni cittadino, quest’anno sono state consegnate anche copie della pubblicazione, intitolata “1945 1946 Il ritorno della democrazia ad Agazzano”, che racconta come il paese della Valluretta visse il passaggio dalla dittatura nazifascista alla democrazia repubblicana.

Sul numero in edicola i nomi dei diciottenni che hanno ricevuto le Costituzioni.