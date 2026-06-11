Indiano con falsa patente polacca, denuncia e multa di 5mila euro

Girava con una patente patacca. Un quarantenne residente in Valtidone è stato denunciato a piede libero dalla Polizia locale di Castel San Giovanni che gli ha anche rifilato una multa di 5mila euro. L'uomo, di origine indiana, viaggiava con una patente polacca. Insospettiti gli agenti hanno avviato alcuni accertamenti. Nel giro di breve hanno scoperto che in realtà l'uomo non aveva mai preso la patente e per giunta quella di cui era in possesso era del tutto falsa. L'uomo se l'era procurata on line. Alla richiesta di pronunciare qualche frase in polacco l'uomo non ha saputo spiccicare una parola. Alla fine ha ammesso le sue responsabilità.