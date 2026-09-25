La foto del ‘40  a Borgonovo: «Cerco Rosa, per mio nonno»

Nel 1940 Ernesto Gritti, all’epoca ventenne, trascorse alcuni mesi a Borgonovo come militare di leva prima di essere mandato sul fronte albanese e successivamente in Nord Africa dove fu catturato dagli Alleati. A Borgonovo conobbe Rosa, di cui resta una foto con un’affettuosa dedica per il giovane soldato.

Partendo da quella immagine Federica Previtali, nipote di Gritti, sta ora cercando informazioni su quella ragazza di cui non si conosce il cognome e sul periodo trascorso dal nonno tra Borgonovo e Piacenza dove prestava servizio come magazziniere, inquadrato nel 66esimo reggimento di Fanteria Motorizzata “Trieste”.